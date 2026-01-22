Повече дела за наркотици е имало през декември 2025 г. в сравнение с ноември

Увеличение на постановените и влезли в сила съдебни актове за производство, преработване, придобиване, държане и разпространение на наркотични вещества (престъпления по чл. 354а и чл. 354в от Наказателния кодекс) през декември 2025 г., показват данните на Специализираното междуведомствено звено на прокуратурата и МВР за периода 1-31 декември 2025 г. Техният брой е 467 в сравнение с постановени и влезли в сила 400 съдебни акта през ноември 2025 г., съобщиха от прокуратурата.

841 са задържаните лица през декември 2025 г. за престъпления по чл. 354а и чл. 354в от НК. За същия период са проведени 633 специализирани полицейски операции по линия на противодействието на държането и разпространението на наркотични вещества. Иззети са над 124 кг марихуана и са разкрити 3 лаборатории/площи за производство и отглеждане на наркотични вещества. Образуваните досъдебни производства са 757.

Сред по-характерните случаи са намерените и иззети на 17.12.2025 г. 83 кг марихуана от микробус с българска регистрация, влизащ в страната през ГКПП Дунав мост. На 19.12.2025 г. в гр. Видин в лек автомобил са открити и иззети 57 метални флакона, съдържащи 37,962 кг диазотен оксид (райски газ).

По линия на противодействието на незаконната миграция в периода 1-31 декември 2025 г. са задържани 112 души за престъпления по чл. 279,280 и 281 от НК - незаконно превеждане през границата на страната и подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават през страната в нарушение на закона. Задържани са и 19 граждани на трети страни, незаконно пребиваващи в България. 29 са образуваните досъдебни производства.

На 16.12.2025 г. на граничен преход Видин-Калафат, при проверка с рентген на излизащ от страната товарен автомобил с българска регистрация и водач български гражданин, са открити 15 лица, граждани на Мароко и Алжир. Водачът и чуждите граждани са задържани.

При проведена на 01.12.2025 г. специализирана полицейска операция на територията на с. Буковлък, обл. Плевен, е пресечена дейността на лица, участващи в схема за трафик на хора, с цел жертвите да бъдат използвани за отнемане на телесна тъкан (кръв и кръвни съставки – плазма). Задържани са трима български граждани, които са привлечени в качеството на обвиняеми.

През декември 2025 г. постановените и влезли в сила съдебни актове за престъпления по чл. 279, 280 и 281 от НК са 138.

Специализираното междуведомствено звено бе създадено със съвместна заповед между Прокуратурата на Република България и Министерството на вътрешните работи през август 2023 г. с цел подпомагане разследването за конкретните видове престъпления. Една от основните му дейности е мониторинг на образуваните и водени досъдебни производства.