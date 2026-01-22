ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

82-годишен мъж загина в катастрофа край Бургас

Няма кворум в парламента за гледане на Изборния кодекс

Весела Бачева

Твърде малко депутати се оказаха в пленарната зала тази сутрин, за да вкарат Изборния кодекс в дневния ред. Очаква се изборните правила да бъдат гласувани окончателно днес и това най-вероятно ще стане, тъй като това иска мнозинството ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН, просто първия опит беше фалстарт.

Водещият заседанието Костадин Ангелов от ГЕРБ предложи точката да влезе в извънредно дневния ред и предложението мина със 116 гласа "за" от 223 гласували. Затова Йордан Иванов от ПП-ДБ поиска проверка на кворума. Явно такъв е нямало в залата, тъй като Ангелов отказа да обяви резултата, а вместо това пусна десет минути почивка, явно за да събере мнозинството останалите си колеги.

Иначе първите 40 минути на днешното заседание преминаха в спорове именно за промените в изборното законодателство. 

Очаквайте подробности!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

