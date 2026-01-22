Автобус помля спирка в пловдивско село

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Спрял нормално, но при тръгването нещо се е случило и я отнесъл, разказва очевидец Автобус е помлял автобусна спирка в пловдивското село Скутаре тази сутрин, сигнализират местни жители.

”Лекичко сме с една спирка по-малко“, пише Стоян Трифонов. Други се шегуват, че шофьор не е видял легналия полицай.

Кметицата Катя Тодорова обясни пред “24 часа”, че е започнала проверка по случая. “Според разказ на очевидец автобусът е спрял нормално, но при тръгването нещо се е случило и е отнесъл спирката”, каза тя.

В полицията няма подаден официален сигнал. На място ще отидат служители на реда, за да разследват какво се е случило.