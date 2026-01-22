ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Автобус помля спирка в пловдивско село

24 часа Пловдив онлайн

Автобусната спирка е потрошена. Снимка: Фейсбук

   Спрял нормално, но при тръгването нещо се е случило и я отнесъл, разказва очевидец                                                                                                   Автобус е помлял автобусна спирка в пловдивското село Скутаре тази сутрин, сигнализират местни жители. 

”Лекичко сме с една спирка по-малко“, пише Стоян Трифонов. Други се шегуват, че шофьор не е видял легналия полицай. 

Кметицата Катя Тодорова обясни пред “24 часа”, че е започнала проверка по случая. “Според разказ на очевидец автобусът е спрял нормално, но при тръгването нещо се е случило и е отнесъл спирката”, каза тя. 

В полицията няма подаден официален сигнал. На място ще отидат служители на реда, за да разследват какво се е случило. 

