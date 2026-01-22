Как да разпознаем, че детето ни е жертва на кибертормоз

Тормозът в училище е познат проблем. Много от родителите бързо разбират, ако някой физически или вербално напада детето им. Но в дигиталната ера тормозът често остава невидим и то за дълго време. Той се крие зад екрана - в чатове, социални мрежи и онлайн игри.

Кибертормозът може да бъде под формата на обидни коментари, подигравателни снимки, разпространение на слухове или изключване без причина от онлайн групи. Децата често не споделят, защото се страхуват родителите им да не им забранят телефона или любимото приложение. Представете си следната ситуация – детето ви например получава анонимни съобщения с обиди всеки ден. На ежедневна база то е изложено на унижение. Или детето на приятелско семейство е изключено от групов чат на класа. И в двата случая ситуацията, в която се намират подрастващите, не са очевидни за външен наблюдател, но могат да доведат до изолация, негативни емоции, болка и да задълбочат проблема.

Понякога тормозът приема още по-фини форми – например споделяне на лични снимки без съгласие, разпространение на тайни, заснемане на видеа с подигравателен подтекст или създаване на фалшиви профили, чрез които се отправят заплахи или унижения. За децата това е двойно болезнено, защото онлайн пространството, което те възприемат като свое място за изява и принадлежност, се превръща в източник на страх и срам. В резултат, много от тях започват да избягват училището, губят увереността си или се затварят в себе си, опитвайки се да се справят сами с тежестта на ситуацията.

Как да се справим?

Кибертормозът рядко има ясни външни признаци. Но промени в поведението могат да подскажат за проблем. Внезапното нежелание да използва телефона или, напротив, постоянната тревожност при всяко известие, са знаци, които често остават пренебрегнати или не им се отдава необходимата тежест. Пониженият успех в училище, липсата на концентрация, промените в съня и апетита или изолацията от приятели също могат да бъдат резултат от скрит натиск онлайн. Родителите често тълкуват тези промени като „тийнейджърски настроения“, но всъщност те могат да са вик за помощ.

За да помогне на децата по-добре да осмислят темите за дигитална безопасност и да се научат да реагират в реални онлайн ситуации, Yettel създаде образователната игра Digital Scouts. Тя поставя участниците в центъра на действието и им позволява чрез логическо мислене и собствени решения да стигат до правилните изводи. Разделена е на отделни модули за две възрастови групи – до и над 14 години – които превръщат ученето в забавно и запомнящо се преживяване. По този начин децата развиват умения да разпознават рисковете в интернет и да реагират уверено, когато се сблъскат с тях.

Ако детето усеща, че ще бъде наказано или укорявано, то е склонно да не споделя. Ако обаче знае, че родителят ще изслуша без критика, може по-лесно да намери пространство за споделяне. Полезно е да използваме въпроси като: „Забелязвам, че си притеснен, искаш ли да ми разкажеш?“ вместо „Кой ти направи това?“. Важно е също да подчертаваме, че вината никога не е на жертвата. Дете, което е тормозено, има нужда да чуе, че не е само и че не носи отговорност за действията на другите.

Експертите съветват родителите да наблюдават не само поведението, но и дигиталните навици на децата – дали са изтрили профили, блокирали контакти, променили снимки или името си онлайн. Това често е подсъзнателен начин да се „скрият“. При съмнения е полезно да се потърси разговор с училищен психолог или педагогически съветник, който може да помогне на семейството да изгради стратегия за подкрепа. Родителите не трябва да се страхуват да признаят, че не знаят всичко – важното е да покажат, че са готови да разберат и да действат.

Проактивност и реактивност

Подкрепата на родителите трябва да бъде постоянна и последователна – от провокиране на ежедневни разговори по темата у дома или в училище, до силна подкрепа при конкретен повод и възникнала ситуация. Решенията могат да включват блокиране на контакт, докладване на съдържание или разговор с учител, но най-важното е емоционалната сигурност, която детето получава у дома. Когато усеща, че каквото и да се случва онлайн, то няма да бъде оставено само, тревогата намалява и доверието се засилва.

Кибертормозът е реален и болезнен, дори да не оставя видими следи. Родителите не винаги могат да спрат всичко, но могат да разпознаят сигналите и да дадат най-важното - подкрепа и присъствие. Именно това дава на детето сила да премине през трудностите и да знае, че не е само срещу екрана.

*Материалът е част от съвместната поредица на Yettel и Центъра за безопасен интернет, посветена на актуалните заплахи пред децата в онлайн пространството. Тя е част от дългогодишната програма на Yettel „Безопасен интернет и развитие на дигиталните умения“, с която телекомът подкрепя повишаването на дигиталната грамотност на хора от различни възрасти, помага на родителите да предпазват децата си от онлайн заплахите, както и обучава децата как да бъдат по-уверени в дигиталното пространство и да ползват интернет безопасно.