100 000 евро кръвнина искат майката и трите сирачета на Ирина, зверски убита от мъжа си

100 000 евро искове от майката и четирите невръстни момчета на убитата Ирина от Трявна допусна за разглеждане в наказателното дело срещу партньора й Росен Ганчев Окръжният съд в Габрово. На 21 януари 2026 г. се проведе разпоредително заседание по процеса. Подсъдимият е предаден на съд с обвинение в това, че на 21 март 2025 г., в двора на къща в Трявна, в условията на домашно насилие, умишлено умъртвил Ирина, с която е бил във фактическо съпружеско съжителство, чрез нанасяне с нож на множество прободно-порезни рани. Деянието е извършено по особено мъчителен за убитата начин и с особена жестокост, се казва в обвинителния акт.

В хода на заседанието съдът конституира като граждански ищци по делото четирима наследници на починалата. За съвместно разглеждане в наказателния процес бяха приети предявените от тях граждански искове за обезщетение за причинени от деянието неимуществени вреди в размер на общо 100 000 евро.

След като изслуша и обсъди становищата на страните, съдът прие, че на досъдебното производство не са допуснати съществени и отстраними нарушения на процесуалните правила, които да са довели да нарушаване правата на подсъдимия или на пострадалите близки на починалата. Без уважение бе оставено искането на защитата за разглеждане на делото при закрити врати. Това определение на Габровски окръжен съд подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Велико Търново в 7-дневен срок, уточняват от пресцентъра.

Делото ще върви по общия ред, а съдът насрочи заседание за 9 февруари 2026 г.