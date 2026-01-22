Адвокатът на подсъдимия за насилие над Дебора: Обвинението е изфабрикувано

Отново ще разпитват пострадалото момиче

Най-голямата пробойна на прокуратурата е, че самото обвинение е изфабрикувано. Това заяви един от обвинените в насилие над Дебора Михайлова Георги Георгиев - Петко Кънев. Днес трябва да бъде изслушана експертиза за психическото състояние на пострадалото момиче, което се разпитва вече в няколко поредни заседания.

Според адвокат Кънев вещите лица ще бъдат на мнение, че Дебора не е изпитвала основателен страх. От прокуратурата пък заявиха, че има още неща, за които ще бъде разпитана пострадалата, преди да се премине към становището на експертите.

Самата Дебора закъсня за заседанието и побърза да влезе в залата. "Днес отново предстои моят разпит, ще видим какво ще стане. 2 години и половина вече...", каза единствено тя.

Делото "Дебора" вече веднъж стигна до финалната права, преди съставът на съдия Десислава Порязова да се отведе заради съмнения за предубеденост на съдебен заседател. След това процесът започна отначало и се гледа магистрата Спасимир Здравчев.

Георги Георгиев беше задържан през лятото на 2023 г. , след като стана ясно, че на 18-годишната тогава Дебора са направени 400 шева заради 18 рани, нанесени с макетен нож. След близо две години зад решетките окръжните магистрати в Пловдив го пуснаха на свобода под парична гаранция от 10 000 лв. в началото на август. Георгиев е изправен пред съда по 3 обвинения. Първото е за това, че от април до 25 юни 2023-а в Стара Загора и Казанлък се е заканвал да убие Дебора. Второто е за принуда, защото на 26 юни 2023-а подстригал част от косата й, като я ударил с юмрук в лицето. Привлечен е към наказателна отговорност и за нанасяне на двустепенна средна телесна повреда - 18 порезни рани с макетен нож и черепно-мозъчна травма.