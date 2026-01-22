ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хванаха трима за кражби от домове във варненски села

Патрулка Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Задържаха двама мъже и една жена за кражби от домове във варненски села, съобщиха от ОДМВР Варна.

Установено е, че тримата в сговор, са извършили две крупни кражби от частни домове. Преди десетина дни, в районното управление в Аксаково е подаден сигнал за посегателство в село Изворско, на вещи и ценности на стойност, около 6 770 евро.

Два дни по-рано е получен друг сигнал за домова кражба, от село Водица. От там били взети телевизор, тонколони, миш- пулт, китарен процесор, няколко китари, електрическо пияно, перфоратор, циркуляр и още няколко технически инструмента.

По случая са задържани 2 мъж, известни на полицията на по 28 години и една жена на 25 години. Образувани са досъдебни производства.

Патрулка

