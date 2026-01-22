Снежни велодуели и състезание с шейни тази събота на Витоша зимен фест

"Открий, забавлявай се, изживей" е мотото на Световния ден на снега

На 24 януари за 11-и пореден път – празник на белите спортове край х. Алеко

Спусканията с директни елиминации с колела върху сняг и състезания с шейни са атракциите в програмата на предстоящия тази събота пред х. Алеко Витоша зимен фест. Фондация „София – европейска столица на спорта" организира с помощта на партньори за 11-и пореден път спортния празник, посветен на Световния ден на снега под мотото „Открий, забавлявай се, изживей". В планината ще има още инвидидуална надпревара от държавния календар по ски-алпинизъм, паралелен слалом за младите алпийци и много забавни надпревари.

Уникалния за България „сноубайк" или велосипедно спускане с преки елиминации на сняг е най-новата дисциплина в колоезденето. Тя направи своя официален световен дебют точно преди 7 години на Витоша зимен фест край х. Алеко и оттогава е неизменна част от програмата на празника. Сега отново надпреварата ще зарадва феновете на екстремните изживявания с велосипедите в планината. 64 смелчаци ще започнат директните елиминации до финала, който се очаква около 11.30 ч. Специално изграденото трасе в Сноупарка на Меча поляна включва 3 виража, няколко бабуни и скок преди последните метри. Спусканията ще могат да се наблюдават от лифта „Витошко лале 1", а на финала е предвиден сет с топли напитки за зрителите.

Витоша зимен фест е новатор в провеждането на спускане по сняг с колела, а тъй като дисциплината е съвсем нова и наскоро утвърдена от международните структури, на практика състезанията на Витоша се явяват първите в света, организирани и официално приети в календара на Световния колоездачен съюз. Тази година състезатели и зрители ще могат да изживеят емоциите от суператрактивните Winter Bike Duel 2026 - спускане с велосипеди в дуел формат и пряка елиминация.

Столична община и „София – европейска столица на спорта" организират този спортен празник за 11-а поредна зима, като целта е да излязат повече хора в планината, на чист въздух сред природата. Поканени за участие са всички, които обичат Витоша и спорта, много забава ще има и покрай първата на Витоша „шейни зона", която вече работи за шеста поредна година.

Предвидени са множество демонстрации, викторини с награди и конкурси за по-младите: за направа на снежна фигура, за най-атрактивна визия, бой със снежни топки, теглене на въже и др. За децата ще се грижат професионални аниматори, които ще осигурят подаръци и лакомства за малчуганите. Ще се оформи специален учебен полигон, където специалисти ще демонстрират действия и екипировка за лавинна обстановка, после ще бъде "спасена" куклата Живко. Накрая ще има "търсене на съкровища" в снега.

Организатори на Зимния фест, наред с Фондация „София – европейска столица на спорта" и Столична Община, са Българска федерация по ски, Витоша ски АД, Консепт криейтив, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българската асоциация по ски свободен и екстремен стил, Сдружение на „Витошки ски и сноуборд училища и клубове".

Деня на снега се чества тази година в над 60 държави и е посветен на желанието на хората да живеят активно, да спортуват, да се отдават на физически и забавни занимания през зимата, да се наслаждават на емоциите, които предоставят белите спортове. Целта е да се мотивират децата между 4 и 14 години да се запознаят и да заобичат зимните спортове и забавления. Очакваните участници глобално са общо над 900 000. Мотото на Световния ден на снега „Открий, забавлявай се, изживей" е свързано с незабравимите срещи със зимните спортове.

Станете част от планинския спортен празник. Не пропускайте Витоша зимен фест на 24 януари край х. Алеко. Повече подробности, регламент на състезанията, наредба и детайлна програма можете да намерите в специалната Facebook страница за събитието, както и на www.sofia2018.bg.

