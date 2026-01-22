Възрастна жена в Перник даде 6000 евро и 3000 лева на ало измамници

Възрастна жена е станала жертва на телефонна измама в Перник, съобщиха от полицията.

Това се е случило 15:00 и 17:00 часа на 21 януари. Мъж се представил за служител на МВР на 89-годишна жена от града. Казал ѝ, че е извършена крупна кражба и е необходимо нейното съдействие за предотвратяване на друг подобен обир. Той добавил, че тя трябва да събере всичките си налични пари, да ги сложи в торба и да ги предаде на служителка на МВР.

След като я държал около 2 часа на телефона без да ѝ позволи да се обади на когото и да било, жената събрала сумите от 6 000 лева и около 3 200 евро и ги предала на мнимата полицейска служителка.

Най-вероятно след като разбрала какво се е случило, измамената изпаднала в шок и не отговаряла на телефонните позвънявания на близките си. Силно притеснени, те не могли да влязат в жилището поради поставен ключ отвътре и се наложило да ползват услугите на ключар.

Около 20:00 часа е подаден сигнал в полицията и са предприети действия за установяване на извършителите.

Образувано е и досъдебно производство.