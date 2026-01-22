С 15% повече са сигналите до пожарната в Добричко

15 процента повече сигнали и над 1800 повиквания, такава статистика за м.г. прави комисар Дарин Димитров, директор на регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" в Добрич.

"Годината беше наситена с различен по вид произшествия в резултат на климатичните условия в сравнение с предходни години. Можем да говорим за нехарактерни произшествия, причинени основно от трайни прекалено високи температури и вятър. При всеки един пожар в ниви или суха тревна растителност има опасност огънят да навлезе в населени места. Много на брой бяха такива произшествия. Пред нас беше предизвикателството – да спасяваме населените места, което не се случвало преди", уточни той. Характерно за миналата година е и големият брой сложни произшествия – над 400 случая, при които са участвали повече от един противопожарен автомобил. При един от пожарите са били ангажирани осем автомобила, с помощ допълнително от земеделска техника – водоноски и трактори с плугове и др. На този фон се отчита като плюс, че във всяка от осемте общини на област Добрич има районна пожарна служба.

През м.г. са получени 1842 сигнала – с около 15 процента повече в сравнение с 2024 година. Екипите са реагирали на 1438 произшествия, а при останалите случаи е била осъществена координация с други структури– общини, Областно пътно управление, центрове за спешна медицинска помощ, основно при наводнения и аварийни ситуации.

Броят на пожарите бележи ръст. От 438 пожара 224 са били с материални щети. Аварийно-спасителните дейности са били по-малко – 19 случая срещу 40 през 2024 година.

Регистрирани са и 43 лъжливи сигнала – с 11 повече . По думите на комисар Димитров, в над 90 процента от случаите те са подадени добронамерено. Има ситуации, при които най-често прахови облаци от сухи земеделски площи са погрешно възприети като пожари. „Бдителни граждани се организират в социалните мрежи, щом някой някъде види дим се обаждат. Има и съседски обаждания за задимяване в жилища, като най-често причината е загоряло ястие", добавя той.

„Най-активни бяха доброволните формирования в Шабла и Каварна Нямаха пропуснат горски или полски пожар, т. е. пожари на открито. Социалните мрежи също помогнаха за граждани горски стопанства и лесничества доброволци . хората се стичаха буквално", обяснява комисар Димитров.

„Средното време за реакция след получаване на сигнал на тел. 112 е до една минута за излизане на екипите. Времето за достигане до мястото на инцидента зависи от разстоянието и пътната обстановка", добавя той и отчита проблеми с много водачи, които не реагират адекватно на специалния режим на движение на пожарните автомобили, не го чуват, тъй като със слушалки на ушите.

Кадровата обезпеченост остава сериозно предизвикателство за регионалната дирекция. По думите на комисар Димитров, в службата има между 20 и 30 свободни позиции, основно за служители с висше образование. Водачите на автомобили и пожарникарите могат да са и със средно средно образование. „Въпреки това интерес към професията има, за конкурс за шест места през миналата година са кандидатствали 91 души", казва още директорът.