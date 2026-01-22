Задържаха солидно почерпен водач в Асеновград

Шофьор с около 1,9 промила алкохол е засечен снощи в Асеновград, съобщават от полицията. Към 22,30 ч. на бул. „България" БМВ, управлявано от 27-годишен мъж, било спряно за проверка от патрул на Районното управление. След отчетената положителна стойност на дрегера водачът е отведен за едно денонощие в ареста, образувано е бързо производство.