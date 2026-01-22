По правилник заседанието на парламента трябва да бъде прекратено

Днешното заседание на парламента би следвало да бъде прекратено според правилника на Народното събрание. Депутатите си почиват вече повече час и половина, понеже се оказа, че в залата няма кворум.

За разпоредбата подсказа лидерът на ДСБ Атанас Атанасов. Чл. 46 ал. 4 от ПОДНС, който е с ранг на закон, гласи следното: "Когато при проверката по ал. 3 се установи, че в пленарната зала няма необходимия кворум, председателят на Народното събрание може да продължи заседанието, да го прекрати или да го прекъсне за определено време, за да се събере необходимият кворум. В случаите на продължаване на заседанието при липса на кворум в пленарната зала може да се провеждат само парламентарен контрол и обсъждания, но не може да се провеждат гласувания и да се приемат актове. В случаите на прекъсване председателят може да възобнови заседанието, но не по-късно от един час, в рамките на работното време, ако при новата проверка е налице необходимият кворум."

Още от началото на седмицата мнозинството ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН беше с нагласата днес да се гледат промените в Изборния кодекс на второ четене. Сутринта водещият заседанието Костадин Ангелов предложи точката да влезе в дневния ред и тя мина. ПП-ДБ поискаха проверка на кворума, а после и прегласуване. Ангелов остави дълго време за регистрация. ПП-ДБ и "Възраждане" навярно не са участвали в нея, както и сутринта, тъй като те са против предложените промени в изборното законодателство, които предполагат купуване на нови "оптични сканиращи устройства" за броене на бюлетини и се опитват да ги спрат. Мнозинството обаче явно не са успели да съберат хората си, тъй като Ангелов не обяви резултата от проверката на кворума, а вместо това даде почивка. Репортери обаче видяха, че резултатът все пак е отразен на сайта на парламента - 120 регистрирани, т.е. един не достига.

"Стоим в залата и чакаме управляващите нещо да направят, но какво да направят, след като текстът на правилника е категоричен - на практика заседанието е прекратено", коментира Атанасов пред медиите.