Без движение е делото, образувано по жалба за отпуската на кмета на Варна

Съдът остави без движение дело, образувано по жалба срещу мълчалив отказ на ОИК да се произнесе за пълномощията на кмета на Община Варна, съобщават от пресцентъра на административния съд в морския град.

Производството е образувано по жалба срещу мълчалив отказ на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна по сигнали на бившата общинска служителка Биляна Якова.

В жалбата, подадена през ноември, тя иска установяване на обстоятелства за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Варна.

Якова атакува бездействието на комисията като изтъква, че тя не се е произнесла в 14-дневен срок по подадените сигнали.

След извършената проверка съдът констатира, че жалбата е подадена директно до Административен съд - Варна, в нарушение на административнопроцесуалния кодекс, поради което производството по делото следва да се остави без движение.

На ответната страна е указан 3-дневен срок да изпрати административната преписка, както и да изрази становище жалбата, съобщават от съдебната институция.