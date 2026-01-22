ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски пристигна в Швейцария, среща се с Доналд ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Парламентарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22140082 www.24chasa.bg

Без движение е делото, образувано по жалба за отпуската на кмета на Варна

Надежда Алексиева

[email protected]

612
Биляна Якова. Снимка: Фейсбук профил на Биляна Якова.

Съдът остави без движение дело, образувано по жалба срещу мълчалив отказ на ОИК да се произнесе за пълномощията на кмета на Община Варна, съобщават от пресцентъра на административния съд в морския град.

Производството е образувано по жалба срещу мълчалив отказ на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна по сигнали на бившата общинска служителка Биляна Якова.

В жалбата, подадена през ноември, тя иска установяване на обстоятелства за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Варна.

Якова атакува бездействието на комисията като изтъква, че тя не се е произнесла в 14-дневен срок по подадените сигнали.

След извършената проверка съдът констатира, че жалбата е подадена директно до Административен съд - Варна, в нарушение на административнопроцесуалния кодекс, поради което производството по делото следва да се остави без движение.

На ответната страна е указан 3-дневен срок да изпрати административната преписка, както и да изрази становище жалбата, съобщават от съдебната институция.

Биляна Якова. Снимка: Фейсбук профил на Биляна Якова.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Димитър Коцев: На 20 гониш Оскар. После гониш кръвно и здрава простата