Двама набиха шофьор след засечка на пътя

Гастрольори от Старозагорско задигнаха решетки от склад в Пловдив

Полицай СНИМКА: Пиксабей

Двама мъже са задържани непосредствено след извършена кражба на територията на търговска верига в Пловдив. Издирването започнало вчера по сигнал, че от складово помещение на магазина на бул. „Санкт Петербург" са задигнати метални детайли – каса за врата и около 30 решетки за дъждоприемни шахти. Районът бил отцепен и след минути в Районното управление били отведени двама жители на старозагорско село, с богати криминални досиета и присъди. Срещу тях е започнато бързо производство.

