Знамето на Пазарджик се вее на Антарктида

Пазарджишкият мебелист Стефан Владов, който обзаведе базата на България в Антарктида по проект за сграда на годината за 2025 г. в категория "Социална инфраструктура-наука", занесе знамето на града на остров Ливингстън.

Така град Пазарджик вече официално има свой достоен представител на Антарктида. Знамето на Община Пазарджик се развява на българската антарктическа база на остров Ливингстън – символ на национална гордост, научен напредък и международно признание. Това съобщиха от кметската администрация.

Знамето на Пазарджик бе подписано от представители на САЩ, Португалия, Еквадор и от участници в българската полярна експедиция, сред които професор д-р Албена Александрова, доц. Борис Цанков, доц. Карен Мануелян, д-р инж. Ивайло Начев, д-р Цветан Василев, д-р Борислава Маргаритова, д-р Велизара Николова,д-р Мария Василева, Надежда Жеикова, Ивайло Марков,Самуил Челебиев, както и представители на логистичните и военноморските екипи на базата Д.Исмаилов, Кристиян Красимиров, Димитър Чотов, Ивет Илиева, Огнян Нешев, Алекси Желязков, В.Димиров, Камен , Краси Кръстев, Наско Вд.,Краси Трайчев, Георги Младенов, гостите на Базата фотографа Вера Гоцева, журналиста от БНР Марина Великова, дарителите Георги Василев от Женева и Иво Балевски президент на" Балевски и Киров "

Особено значим за Пазарджик е фактът, че пазарджишкият мебелист Стефан Владов е част от официалната българска делегация и ще участва в обзавеждането на новата научна лаборатория на Българската антарктическа база – проект, отличен със „Сграда на годината" за 2025 г. в категория „Социална инфраструктура – Наука".

Това постижение е не само личен професионален успех, но и силен знак за възможностите на българския бизнес и експертиза, които намират място дори в най-екстремните условия на планетата. Българската антарктическа база утвърждава страната ни като активен участник в международните полярни изследвания, а присъствието на представители от Пазарджик е още едно доказателство, че българските региони имат какво да дадат на света.