ОИК във Велинград отказа да прекрати правомощията на кмета на с. Драгиново

Общинската избирателна комисия във Велинград отказа да прекрати правомощията на кмета на с. Драгиново Бисер Маджиров. Поводът бе писмо от секретаря на община Велинград Тодор Янков, с което той информира ОИК за установени несъответствия при ежемесечните отчети за заетите лица и неявяване на работа от кмета на най-голямото село в общината.

От сайта на ОИК-Велинград, където е публикувано решението за отказ, става ясно от предоставените данни, че кметът е имал частично отработени дни Според през май 2025 г., а в периода от 1 юни до 31 декември 2025 г. не са отчетени работни дни, т.е. е отсъствал работа и не си е изпълнявал служебните задължения.

За заседанието на ОИК Бисер Маджиров обаче предостави болнични листове и заявления за ползван отпуск през въпросните месеци.

След като се запознаха с представените документи 9-ма от присъствалите 9 членове на Общинската избирателна комисия решиха, да не прекратяват предсрочно правомощията на кмета на с. Драгиново Бисер Маджиров, тъй като поради заболяване той не е могъл да изпълнява служебните си задължения в посочения период.