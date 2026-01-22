И БСП с опозицията не осигурява кворум за приемане на новите машини

Изненадващо и БСП заедно с опозицията не осигурява кворум, за да тръгне пленарното заседание и да бъдат приети промените в Изборния кодекс на второ четене за купуване на "оптични сканиращи устройства", т.е. машини броячки на бюлетини.

В 11,20 ч водещият заседанието Костадин Ангелов се върна след близо час и 40 минути почивка и пусна нова проверка на кворума, която установи 116 души в залата: ГЕРБ (63), ДПС (28), ИТН (16), четиримата независими и само петима от БСП. Останалите социалисти и опозицията, която е против изборните промени, не се регистрираха.

Социалистите бяха за машините, но предлагаха те да се ползват от 1 януари 2027 г., за което подкрепа в правната комисия нямаше. Очакваше се днес те да подкрепят извънредното влизане на Изборния кодекс в дневния ред и новите машини в него, но отново да предложат те да не се ползват на предстоящите избори напролет, а догодина.

Очевидно обаче в редиците на БСП има брожения. Сутринта в 9 ч се регистрираха 13 души от общо 19 в групата. 34 минути по-късно при гласуването за вкарването на Изборния кодекс гласуваха 15, но се разцепиха - 7 "за" кодекса, и осем "против", а преди малко при последната проверка се регистрираха само петима.

За да тръгне заседанието, трябва да се намерят още петима депутати от управляващите. Отсъстват трима от ГЕРБ, един от които е Бойко Борисов, който тази сутрин не се е явявал в залата, един от ДПС - лидерът им Делян Пеевски, 14 от БСП. Останалите са в залата, но нарочно не се регистрират. Спорно е обаче дали въобще е редно заседанието да се подновява дори и да се съберат достатъчно депутати, тъй като според правилника, ако почивката в търсене на кворум продължи повече от час, председателят трябва да прекрати заседанието.