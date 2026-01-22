"Възраждане": Ако Изборният кодекс мине в парламента, Илияна Йотова да наложи вето

Не е добре да се дава четвъртият мандат на ГЕРБ и ДПС, какво означава четвърти мандат - да им дадем възможност да продължат да работят още, настоя Костадин Костадинов

Ако все пак изборните промени бъдат разгледани от парламента и приети в пленарната зала, Илияна Йотова като бъдещ президент трябва да им наложи вето.

Този апел отправи в кулоарите лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов докато вече близо 2 часа заседанието е прекъснато.

Очевидно НС се намира в задънена улица, каза той. Според него незабавно трябва да се случат няколко неща. Първо законопроектът за ИК да не бъде гласуван. Според него няма мнозинство дори между представителите "на разпадащата се коалиция", БСП също била в разпад.

"Тези хора рискуват ексцесии в парламента, няма да допуснем поредното изнасилване на българската демокрация. Искат с цената на фалшификации и извращения в ИК да гарантират оцеляването си в българския политически живот", добави лидерът на "Възраждане".

И напомни искането им за максимално бързото създаване на служебен кабинет. "Президентът можеше това да го направи в събота или неделя (подаването на оставка - б.р.) , очевидно е, че се тупа топката. Всички искаме бързи избори", настоя той. И отбеляза, че първата възможна дата за вот, 22 март, вече е отпаднала, тази съдба може да последва и с 29-ти. И попита Румен Радев дали иска избори на Цветница или на Великден.

Искаме максимално бързо избори и това правителство, което подаде оставка преди месец и половина, да си ходи.

Не е добре да се дава четвъртият мандат на ГЕРБ и ДПС, какво означава четвърти мандат - да им дадем възможност да продължат да работят още, настоя Костадинов. И обвини Радев, че не е създал максимално бързо служебен кабинет.

А след като Йотова стане президент по-скоро, и ако изборните промени все пак са гласувани, то тя да наложи вето. И то така, че "да не остане време за повече отпити за манипулация от страна на разпадащото се мнозинство".