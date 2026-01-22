ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Явор Божанков седна в стола на Рая Назарян (Видео, снимки)

Явор Божанков седна на председателското място по време на дългата почивка. Снимка: Николай Литов

Докато вървят тягостните пазарлъци (май) за промените в Изборния кодекс, някои депутати търсят как да разведрят обстановката, така че времето да тече по-бързо. След един час почивка в търсене на кворум Явор Божанков от ПП-ДБ реши да позабавлява колегите си в залата, като най-несмутимо се качи на председателската маса и седна в шефския стол на Рая Назарян. Той се огледа в работната обстановка из документите около себе си и направи най-логичното - пусна звуковия сигнал, с която депутатите биват привиквани да се върнат на работните си места, когато им предстои гласуване. После се престори и че ще бие звънеца. Шоуто продължи 30-ина секунди преди квесторите да го помолят да си тръгне.

