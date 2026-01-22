"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Практическо обучение, стажове и международна среда – представени на специална презентация в София

Все повече български ученици и родители търсят не просто престижна диплома, а образование с ясна перспектива за реализация. Един от университетите, които залагат именно на тази връзка между академично знание и практика, е Modul University Vienna – международно признат частен университет в Австрия с обучение изцяло на английски език.

На 28 януари от 18:30 ч. в х-л „Милениум“ университетът ще представи своите бакалавърски и магистърски програми пред българска публика. Повече информация за събитието е налична ТУК.

Програми, съобразени с пазара на труда

Образователният профил на Modul University Vienna е насочен към области с ясно практическо приложение и търсене на международния пазар. На бакалавърско ниво университетът предлага програми като International Management, Applied Data Science, Tourism & Hospitality Management, Tourism, Hotel Management & Operations, International Relations and Sustainability, Human Resource Management.

Магистърските програми надграждат в направления като мениджмънт, туризъм и хотелиерство, устойчиво развитие, публични политики, бизнес администрация (MBA) и анализ на данни.

Какво отличава обучението

Обучението в Modul University Vienna се отличава с практическа насоченост, малки учебни групи и работа по реални бизнес казуси. Университетът е сред водещите в света в областта на Hospitality и Tourism Management според QS by Subject, а локацията му – Виена попада в топ 10 на най-добрите студентски градове по QS Best Student Cities.

Възможностите за семестър в чужбина и стаж по време на обучението, както и международната учебна среда със студенти от над 70 държави, помагат на завършилите да се реализират успешно, като над 90% от тях започват работа скоро след дипломирането си.

Стипендии и финансова подкрепа

Modul University Vienna предлага различни видове стипендии за бакалавърски и магистърски програми, които могат да покрият от 25% до 100% от таксата за обучение, в зависимост от академичните постижения и профила на кандидата.

Възможностите за финансиране и условията за кандидатстване са сред темите, които ще бъдат подробно представени по време на презентацията в София.

Събитието е безплатно. Подробности и възможност за регистрация – тук.