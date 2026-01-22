ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Въвеждането на еврото в Пазарджишко протича без на...

Изборните промени се отлагат поне до утре - парламентът не събра кворум

Весела Бачева

[email protected]

3928
ПП-ДБ и "Възраждане" не се регистрираха. Снимка: Николай Литов

Прекратиха заседанието на парламента заради липса на кворум и така промените в Изборния кодекс се отлагат поне до утре. Всъщност днес депутатите почти не заседаваха, а си почиваха близо три часа в рамките на две почивки, в които се опитваха да съберат кворум и да продължи заседанието.

Общо бяха пуснати три проверки. Последните две финишираха със 116 регистрирани депутати: ГЕРБ, ДПС, ИТН, половината БСП и четиримата отцепници от АПС. Опозицията и останалата част от социалистите не се регистрираха, за да спрат промените в Изборния кодекс на мнозинството, с които искат купуване на "оптични сканиращи устройства" за броене на бюлетини.

Утре депутатите ще заседават редовно от 9 часа сутринта и е възможно отново да опитат да вкарат Изборния кодекс в програмата си.

ПП-ДБ и "Възраждане" не се регистрираха.

