Изборните промени се отлагат поне до утре - парламентът не събра кворум

Прекратиха заседанието на парламента заради липса на кворум и така промените в Изборния кодекс се отлагат поне до утре. Всъщност днес депутатите почти не заседаваха, а си почиваха близо три часа в рамките на две почивки, в които се опитваха да съберат кворум и да продължи заседанието.

Общо бяха пуснати три проверки. Последните две финишираха със 116 регистрирани депутати: ГЕРБ, ДПС, ИТН, половината БСП и четиримата отцепници от АПС. Опозицията и останалата част от социалистите не се регистрираха, за да спрат промените в Изборния кодекс на мнозинството, с които искат купуване на "оптични сканиращи устройства" за броене на бюлетини.

Утре депутатите ще заседават редовно от 9 часа сутринта и е възможно отново да опитат да вкарат Изборния кодекс в програмата си.