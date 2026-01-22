Общинските спортни обекти в Русе се затварят временно поради лошото време

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Във връзка с влошената метеорологична обстановка и образувалите се поледици вследствие на падналия дъжд на територията на община Русе, с цел гарантиране безопасността на гражданите, всички спортни обекти общинска собственост, управлявани от Общинско предприятие „Спортни имоти", се затварят временно за посетители и спортуващи. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Със заповед на директора на ОП „Спортни имоти" се преустановява и провеждането на всички спортни мероприятия в посочените обекти до второ нареждане.

Мярката е превантивна и има за цел да предотврати инциденти, свързани с актуалната метеорологична обстановка.

Община Русе призовава гражданите към повишено внимание при придвижване. Информация за възобновяване на дейността на спортните обекти ще бъде предоставена своевременно.