ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

40-годишният Вавринка с подвиг и рекорди след побе...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22140772 www.24chasa.bg

Общинските спортни обекти в Русе се затварят временно поради лошото време

828
СНИМКА: Пресцентър на Община Русе

Във връзка с влошената метеорологична обстановка и образувалите се поледици вследствие на падналия дъжд на територията на община Русе, с цел гарантиране безопасността на гражданите, всички спортни обекти общинска собственост, управлявани от Общинско предприятие „Спортни имоти", се затварят временно за посетители и спортуващи. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Със заповед на директора на ОП „Спортни имоти" се преустановява и провеждането на всички спортни мероприятия в посочените обекти до второ нареждане.

Мярката е превантивна и има за цел да предотврати инциденти, свързани с актуалната метеорологична обстановка.

Община Русе призовава гражданите към повишено внимание при придвижване. Информация за възобновяване на дейността на спортните обекти ще бъде предоставена своевременно.

СНИМКА: Пресцентър на Община Русе

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Димитър Коцев: На 20 гониш Оскар. После гониш кръвно и здрава простата