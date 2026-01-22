ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

40-годишният Вавринка с подвиг и рекорди след побе...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22140835 www.24chasa.bg

Обвиниха осъждан 20 пъти, катастрофирал на коктейл от наркотици в София

3200
Темида СНИМКА: Pixabay

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 44-годишен мъж, шофирал след употреба на наркотични вещества.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 20.01.2026 г. около 17,50 ч., обвиняемият Щ.Д. шофирал лек автомобил марка „БМВ" по ул. „Сава Михайлов" в гр. София, когато реализирал ПТП. Пристигналите на място полицейски служители му направили „Дръг тест", който показал, че Щ.Д. е шофирал след употреба на канабис и метадон, съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура. 

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода". Лекият автомобил марка „БМВ" е иззет като веществено доказателство.

Щ.Д. е осъждан над 20 пъти. Предвид възможността да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в съда искане за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

Темида СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Димитър Коцев: На 20 гониш Оскар. После гониш кръвно и здрава простата