Бойко Рашков би приел да е служебен вътрешен министър

Бойко Рашков обяви, че би приел отново да стане служебен министър на вътрешните работи. Депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) коментира темата пред ТВ1.

По повод спекулациите, че служебен премиер ще е Андрей Гюров и спрягането на Рашков за бъдещ вътрешен министър, народният представител бе попитан дали би приел поста.

„Бих приел с отговорност подобно предложение и се надявам Министерството на вътрешните работи да се справи с тези задачи, които му предстоят", отговори Бойко Рашков.

„Но, разбира се, това са едни бъдещи действия, които се очакват от цялото общество и аз мисля, че не е много редно да коментирам предварително онова, което действително се среща в публичното пространство", допълни той.

"24 часа" писа още в понеделник, че именно името на Рашков се спряга за поста и че се планира служебен премиер да стане подуправителят на БНБ Андрей Гюров, въпреки спорния му статус в домовата книга.

След въпрос ясно ли е какво трябва да направи, ако стане вътрешен министър, Рашков заяви:

„Разбира се, повече от ясно е това."

На питане може ли да бъде отстранен от Народното събрание, той отговори, че по закон министър не може да бъде едновременно депутат.

На въпрос може ли да се кандидатира за народен представител той отговори така:

„Не, перспективата е ясно каква е", обясни той. „Най-вероятно ще се формира служебен кабинет другата седмица, или в рамките на десет дни. Когато се реши този въпрос – който е дал съгласие да участва в едно такова служебно правителство, той не може едновременно с това да се кандидатира и да влезе в листи за народен представител и това е известно по закон. Така че тука нямаме никакво колебание."

Няма законова забрана служебните министри да се кандидатират за депутати, но практиката е да не го правят.

Бойко Рашков бе вътрешен министър в три правителства – две служебни и едно редовно – в периода май 2021 – август 2022 г.

Докато Рашков бе министър на вътрешните работи, МВР арестува Бойко Борисов. Впоследствие арестът бе обявен за незаконен.