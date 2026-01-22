Наталия Киселова: Имаме решение всеки да гласува по съвест за Изборния кодекс

Начинът, по който се прави процедурата (за промени в ИК - б.р.) е неправилен, каза юристката

Малко след като само 8 депутати от БСП опитаха да помогнат за събирането на кворум в парламента, а по-рано днес групата се раздели във вота си трябва ли Изборният кодекс да влиза в зала, бившата председателка на НС потвърди, че колегите й са с различни позиции.

Минути след разпускането на парламента тя обясни, че в левицата имат решение по темата "да се гласува по съвест".

На въпрос защо коалиционните партньори на БСП се опитват да наложат сканиращите устройства тя натърти, че не са били в коалиция, а в съвместно управление - коалицията имала други характеристики. "Стремежът е да се минимилизира човешкия фактор, но не по този начин", добави юристката.

Според нея "начинът, по който се прави процедурата (за промени в ИК - б.р.) е неправилен. Ако имаше подкрепа за предложението на БСП в комисията по правни въпроси да се отложи влизането в сила (на скенерите - б.р.), тогава щяхме да говорим по друг начин, каза тя. Киселова не одобрява и промените свързани с формирането на избирателните списъци - по предложение на ИТН в правна комисия мина идеята те да са на база данните на НСИ от преброяването през 2021 г. "Не може да правите избирателен списък по този начин, той се прави с максимална възможност за улесняване на избирателите. Избирателни списъци, плюс машини (новите - б.р.) - двойно утежняване на избирателите. Говорим избирателите да могат максимално лесно да отидат до изборите", каза тя.

В неделя Киселова чула интервю на председателката на НС Рая Назарян, че ще подкрепят отлагане на измененията от 1 януари 2027 г.

"Държавният глава подаде оставка. Ако беше създадено служебно правителство, щяха да обвинят г-н Радев, че прави правителство в свой интерес. Затова мисля, че е правилно да се даде възможност на г-жа Йотова като президент да проведе разговори и да си поеме отговорността за съставяне на служебно правителство", коментира Киселова.

Тя напомни, че насрочването на изборите е свързано със съставянето на служебни правителство. За да се състави, преди това трябва да има легитимен президент, каза тя. И изрази очакване утре, ако има решение на Конституционния съд, Илияна Йотова да дойде в НС и да положи клетва като президент, а след това да започне разговори с кандидати за министър-председател. Когато има служебно правителство ще има и указ за избори, напомни тя.

Доцентката по конституционно право отбеляза, че конституцията е била променена така, че без служебно правителство няма дата за избори, "затова трябва да дадем възможност процедурата да се проведе".

За евентуално партньорство с Румен Радев тя препрати въпросите към представителите на БСП, тъй като самата тя е гражданска квота. Не отговори и дали може да попадне в неговите листи - това бил въпрос за след насрочването на парламентарните избори.