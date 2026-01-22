ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

40-годишният Вавринка с подвиг и рекорди след побе...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22140913 www.24chasa.bg

Заради поледиците в Русе няма да пишат отсъствия на учениците (Видео, снимки)

2464
Поледица в Русе СНИМКА: Русе Медиа

Усложнената обстановка заради леда е довело до решение на училищата в Русе да не се пишат отсъствия днес на учениците, съобщи Русе Медиа.

Много родители бяха притеснени как децата им ще стигнат до учебните заведения, като някои са решили да не ги пускат в клас.

Кметове на малки населени места обявиха, че ще издават служебни бележки, за да извинят отсъствията на своите жители от работа и училище, тъй като придвижването е затруднено.

Само за два часа от 6.30 часа сутринта през Спешното отделение на УМБАЛ „Канев" са преминали над 10 души с различни травми и фрактури заради падане на леда.

Поледица в Русе СНИМКА: Русе Медиа
Поледица в Русе СНИМКА: Русе Медиа
Поледица в Русе СНИМКА: Русе Медиа
Поледица в Русе СНИМКА: Русе Медиа
Поледица в Русе СНИМКА: Русе Медиа
Поледица в Русе СНИМКА: Русе Медиа
Поледица в Русе СНИМКА: Русе Медиа
Поледица в Русе СНИМКА: Русе Медиа
Поледица в Русе СНИМКА: Русе Медиа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Димитър Коцев: На 20 гониш Оскар. После гониш кръвно и здрава простата