Заради поледиците в Русе няма да пишат отсъствия на учениците (Видео, снимки)

Усложнената обстановка заради леда е довело до решение на училищата в Русе да не се пишат отсъствия днес на учениците, съобщи Русе Медиа.

Много родители бяха притеснени как децата им ще стигнат до учебните заведения, като някои са решили да не ги пускат в клас.

Кметове на малки населени места обявиха, че ще издават служебни бележки, за да извинят отсъствията на своите жители от работа и училище, тъй като придвижването е затруднено.

Само за два часа от 6.30 часа сутринта през Спешното отделение на УМБАЛ „Канев" са преминали над 10 души с различни травми и фрактури заради падане на леда.