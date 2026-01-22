ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

160 тона сол и пясък хвърлиха срещу леда по улиците на Хасково

По данни на хидрометеорологичната обсерватория в Хасково най-дебелата е снежната покривка през изминалата нощ в региона е измерена в областния град Хасково, където е отчетено натрупване от шест сантиметра сняг Снимка: Pixabay

Общо 120 тона сол и 40 тона пясък са използвани за предотвратяване на заледявания по улиците на Хасково през нощта и тази сутрин, съобщиха от пресцентъра на Общината, по данни на заместник-кмета Динко Тенев.

Най-интензивен е бил снеговалежът между 4:30 и 6:30 часа при температура от минус два градуса. В този период всички машини на Общинска фирма „Екопрогрес" и снегопочистващата фирма са били на терен работят в града и по селата, уточниха още от общинската пресслужба.

По данни на хидрометеорологичната обсерватория в Хасково най-дебелата е снежната покривка през изминалата нощ в региона е измерена в областния град Хасково, където е отчетено натрупване от шест сантиметра сняг, посочва БТА

