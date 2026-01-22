Спешна проверка във Враца след сигнал за насилие над дете

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След проверки по сигнал в детска градина „Вълшебница" във Враца не са намерени реални данни за насилие над дете, съобщава Общината.

Проверките са направени след като публично бяха разпространени твърдения, че е имало неправомерно поведение спрямо дете в градината.

По случая са извършени няколко независими проверки - от ръководството на детското заведение, по Координационния механизъм с участието на компетентните институции, както и от експертна комисия на Община Враца.

Не са установени доказателства за упражнено физическо или психическо насилие, нито за нарушения от страна на педагогическите специалисти на детската градина.

Предстои и родителска среща в градината, на която ще бъде обсъден случаят.

От общината заявяват, че се подхожда с отговорност към всеки сигнал, свързан със сигурността на децата, и остава ангажимента за осигуряването на сигурна, спокойна и подкрепяща среда в общинските детски градини.