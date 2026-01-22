ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

40-годишният Вавринка с подвиг и рекорди след побе...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22141100 www.24chasa.bg

Спешна проверка във Враца след сигнал за насилие над дете

2672
След проверки по сигнал в детска градина „Вълшебница" във Враца не са намерени реални данни за насилие над дете СНИМКА: Архив

След проверки по сигнал в детска градина „Вълшебница" във Враца не са намерени реални данни за насилие над дете, съобщава Общината.

Проверките са направени след като публично бяха разпространени твърдения, че е имало неправомерно поведение спрямо дете в градината.

По случая са извършени няколко независими проверки - от ръководството на детското заведение, по Координационния механизъм с участието на компетентните институции, както и от експертна комисия на Община Враца. 

Не са установени доказателства за упражнено физическо или психическо насилие, нито за нарушения от страна на педагогическите специалисти на детската градина.

Предстои и родителска среща в градината, на която ще бъде обсъден случаят.

От общината заявяват, че се подхожда с отговорност към всеки сигнал, свързан със сигурността на децата, и остава ангажимента за осигуряването на сигурна, спокойна и подкрепяща среда в общинските детски градини. 

След проверки по сигнал в детска градина „Вълшебница" във Враца не са намерени реални данни за насилие над дете СНИМКА: Архив

След проверки по сигнала за ДГ „Вълшебница“: липсват данни за насилие Във връзка с публично разпространени твърдения за...

Публикувахте от Община Враца в Четвъртък, 22 януари 2026 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Димитър Коцев: На 20 гониш Оскар. После гониш кръвно и здрава простата