Красимир Вълчев: Не се предвижда удължаване на междусрочната ваканция

Удължаване на междусрочната ваканция за учениците не се предвижда. Заради повишената заболеваемост от грип и остри респираторни заболявания досега само три области от 28 в страната са взели решение обучението да се извършва в електронна среда от разстояние. Това коментира в Ловеч министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев.

По думите му решението за обучение в електронна среда ще се взима област по област, посочва БТА.

"Ситуацията, както казаха и здравните власти, се развива обичайно спрямо предходните години. Винаги в края на януари имаме пик. Не е малка заболеваемостта, но не е и толкова голяма", каза Вълчев.

Според него сега са решаващите дни - дали заболеваемостта ще се повишава или ще намалее.

"По-скоро имаме данни, че е налице вторият вариант в повечето области. Но не изключваме в някои региони да бъдат взети решения за преустановяване на присъствения учебен процес и преминаване на обучение в електронна среда от разстояние", каза Вълчев.

Министърът на образованието в оставка коментира и решението на Министерския съвет за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на образованието и науката и на общините за изпълнение на националните инвестиционни програми в системата на образованието. Става въпрос за три национални програми, приети през 2023 г. със Закона за държавния бюджет, чието изпълнение е започнало през 2024 година. Най-значима сред тях е програмата за строителство и ремонт на физкултурни салони и спортни площадки, по която през последните месеци се предоставят най-голям обем средства.

В рамките й се изграждат и ремонтират близо 165 физкултурни салона. Към момента 45 проекта са изцяло завършени, а други 120 са в процес на изпълнение, като няма проект, който да не е започнал. В рамките на същата програма се реализира и модул за изграждане и модернизиране на спортни площадки и игрища в училищните дворове. До момента са изградени 225 нови спортни площадки, а 126 са в процес на изграждане.

"Много се надяваме в бъдеще те да бъдат наградени, защото проблемът с физкултурните салони остава. Преди осем години бяха 600 училища без физкултурни салони, като някои от тях с пригодени класни стаи, но това не са напълно функционални физкултурни салони. По различни програми бяха изградени над 100 физкултурни салона", каза Вълчев.

По думите му по сегашната програма още над 120 училища ще имат физкултурни салони, но въпреки това още над 350 учебни заведения няма да имат и това остава голям проблем.

Според Вълчев много важен е и другият модул на програмата, свързан с изграждането и обновяването на спортни площадки към училищата.

"Имаме 2300 училища, като сега ще бъдат изградени над 400 спортни площадки по тази програма. Надявам се в бъдеще да има по-благоприятна бюджетна ситуация", каза Вълчев.

Той обясни, че другата програма е свързана с висшето образование - за ремонт на студентски общежития. "Близо 30 общежития се ремонтират, като шест вече са открити", каза Вълчев.

Той обясни, че третата национална програма е насочена към строителство, пристрояване и надграждане на училища и детски градини с цел преминаване към едносменен режим на обучение и намаляване на недостига на места в предучилищното образование.

Министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев е на посещение днес в Ловеч.