Въвеждането на еврото в Пазарджишко протича без напрежение

Въвеждането на новата валута в област Пазарджик протича без напрежение и съществени нарушения. Това докладваха институциите на областния управител Валентина Кайтазова, която проведе първото заседание на Областния координационен център за въвеждане на еврото в област Пазарджик.

Областният координационен център /ОКЦ/ е създаден към Механизма за координация на наблюдението и контрола във връзка с въвеждането на еврото в Република България с решение на Министерски съвет. В състава му са включени кметовете на 12-те общини в област Пазарджик, представители на териториалните дирекции на Национална агенция за приходите, МВР, ДАНС, Български пощи, Комисията за защита на потребителите, НОИ, РДСП, Областна дирекция по безопасност на храните.

Основната цел на Областния координационен център е да обсъжда и решава въпроси с областно или местно значение при въвеждане на еврото като парична единица, както и да съдейства за предоставяне на систематизирана информация за гражданите и бизнеса. В рамките на дейността му ще се наблюдават процеси, свързани с цените на стоките и услугите, спазването на изискването за двойно обозначаване, смесените плащания, сигналите за измами, както и изплащането на пенсии, социални помощи и обезщетения, подчерта областният управител Валентина Кайтазова.

Всички подзаконови нормативни актове – наредби, правилници в общините на областта са преведени в съответствие със закона за въвеждане на еврото, адаптирани са системите, отнасящи се до предоставяне на административните услуги. Процесът навсякъде протича плавно без съществени затруднения за гражданите.

Териториалните поделения на НАП, МВР Агенция „Митници" извършват съвместни проверки. НОИ, РДСП, Бюрата по труда провеждат регулярни срещи с кметове и кметски наместници на населените места на територията на областта с цел ранно идентифициране на рискове и повишаване на институционалната готовност. Осъществяват се информационни и разяснителни кампании сред уязвими групи от населението, насочени към ограничаване на възможностите за въвличането им в измамни схеми, свързани с евробанкноти и процеса на валутната промяна.

Системите на НОИ са напълно адаптирани за работа с евро, като от датата на въвеждане на единната европейска валута всички разплащания се извършват единствено в евро. В цялата област изплащането на пенсиите и социалните помощи се извършват в евро, като коректното превалутиране е гарантирано. Размерите на социалните помощи са актуализирани на база линия на бедност за 2026 г. – 390,63 евро, като новите размери ще се прилагат за януари 2026 г.

Общо 106 са пощенските станции в област Пазарджик, като в 90 от тях се обменя евро. Всички станции разполагат с необходимата техника, проведени са обучение на служителите, осигурена е охрана от органите на МВР.

От КЗП информираха, че от м. октомври 2025 г. до момента са извършени над 150 проверки по спазване изискванията на ЗВЕРБ. По всички сигнали са предприети необходимите действия. Преминаването към еврото в областта върви гладко и без паника, а институциите следят за цените и осигуряват лесен достъп до новата валута за всички граждани, уверяват от КЗП.

Областният координационен център ще провежда редовни заседания всяка седмица и ще докладва регулярно за резултатите от дейността си на Националния координационен център.