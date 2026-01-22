ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Три коли във верижна катастрофа край Банско

Тони Маскръчка

1964
"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

Три коли се блъснаха във верижна катастрофа край Банско. Пътният инцидент е станал в сряда около 17:48 часа на второкласен път  в района на с. Места край Банско. Лек автомобил „Фолксваген Пасат" с 28-годишен водач от гр. Гоце Делчев на десен завой е навлязъл в лентата за насрещно движение и е блъснал в предната лява част лек автомобил „Опел Зафира" с 48-годишна водачка от с. Места, който със задната си част се е ударил в движещ се зад него лек автомобил „Волво", управляван от 65-годишен чужд гражданин.

В резултат на инцидента, със счупена носна кост е пострадал 28-годишният мъж от гр. Гоце Делчев. На тримата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отрицателни.

