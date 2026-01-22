„Вода има, мрежа няма": Проблем с водоснабдяването за нови сгради във Варна

Липсата на адекватна водопроводна и канализационна мрежа вече се превръща в пречка за нормалното развитие на южните райони на Варна. По данни на ВиК оператора, към тези територии има сериозен инвеститорски интерес, но реалното присъединяване на нови обекти е невъзможно.

"Към момента водоснабдителната и канализационната мрежа в „Аспарухово", „Галата" и прилежащите местности, както и в село Звездица, община Варна са с изчерпан капацитет, а инвестиционните намерения в районите са вече големи", заяви управителят на ВиК Варна инж. Веселин Русев.

"Вода има, мрежа няма, няма как да присъединяваме нови обекти", посочи Русев и обясни, че в момента южните райони на Варна се захранват от една единствена тръба с диаметър два пъти по-малък от необходимото, а канализационната мрежа е с 80% запълняемост и в момента, а с настъпването на туристическия сезон ще го надхвърли.

„Изправени сме пред голямо предизвикателство и трябва да намерим решение", заяви той на присъстващите на срещата. Инж. Русев поиска от община Варна като собственик на инфраструктурата, която ВиК дружеството експлоатира, да даде ясни разписания за действие при постъпването на проекти, желаещи за присъединяване към вече изчерпаната водопроводна мрежа.

По време на дискусията стана ясно, че поисканото от ВиК – Варна задание за ново захранване на „Аспарухово" и „Галата" вече е изготвено и предадено на Община Варна.

Още през пролетта на миналата година дружеството е предупредило общинската администрация за необходимостта да се ограничи издаването на нови разрешителни за строеж в засегнатите зони. До момента обаче не са предприети конкретни стъпки за решаване на проблема, което поражда напрежение между институциите.

Предстои въпросът да бъде поставен и пред Общинския съвет, тъй като, по оценка на водния оператор, времето за отлагане е изчерпано.

Рискове и за водоснабдяването на целия град

Проблемите не се изчерпват само с южните райони. Според ръководството на ВиК – Варна цялостната водоснабдителна система на града също е уязвима.

Основният източник остава язовир „Камчия", като водата достига до Варна по деривацията Китка–Варна – съоръжение с дължина над 100 километра, изградено през 70-те години на миналия век.

Тази система, по думите на експертите, е оставена без съществена поддръжка в продължение на десетилетия. Аварии по трасето се случват, но често остават незабелязани за гражданите, тъй като са извън границите на града.

Алтернативен източник са Девненските извори, които захранват Варна чрез два стари метални тръбопровода. Макар самите извори да са стабилни като дебит, инфраструктурата около тях е силно амортизирана.

Проект с осигурено финансиране, но блокиран старт

Именно заради тези рискове преди около година и половина е разработен проект за резервно водоснабдяване на Варна, който би гарантирал водоподаването дори при проблеми с язовир „Камчия". За реализацията му са предвидени около 50 млн. лв., трасетата са уточнени, а проектът е представен на държавните институции.

Въпреки това изпълнението му остава блокирано по административни причини. Процедурата не може да стартира заради липсата на данъчна оценка за парцел на територията на община Девня – документ, който се оказва ключов за началото на строителството. По темата се водят разговори от месеци, включително с участието на Областната администрация, но без резултат.

По оценки на ВиК дружеството самото строителство би отнело малко повече от година. Дотогава обаче Варна остава в ситуация, при която има осигурени средства и готов проект, но няма реален напредък.