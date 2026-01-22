В Казанлък съдът остави в ареста непълнолетен, извършил грабеж

Районеният съд в Казанлък взе най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо 14-годишния Д. И., извършил грабеж, съобщиха от съда.

Момчето е привлечено към наказателна отговорност за това, че на 18.01.2026 г. в град Казанлък, като непълнолетен, но разбирайки свойството и значението на извършеното и можейки да ръководи постъпките си, отнел чужди движими вещи – пари и мобилен телефон, от владението на 65-годишен мъж, с намерение противозаконно да ги присвои.

Обвиняемият употребил за това сила и заплашване - блъснал в гърба пострадалия, който паднал в коридора на жилището си. Непълнолетният заключил вратата, извадил нож и го опрял до 65-годишния мъж, като му отправил заплахи. През това време взел от джоба му мобилния телефон, както и 230 евро.

Съдът прие, че от събраните по делото доказателства може да се направи обосновано предположение, че именно Д. И. е извършил престъплението, в което е обвинен. Съдебният състав намери, че съществува реална опасност той да се укрие, предвид факта, че е избягал от мястото на престъплението, както и да извърши друго престъпление.

Съдът установи, че обвиняемият е неосъждан. Видно от характеристичната му справка обаче до момента спрямо него са водени общо 17 броя заявителски материала за извършени престъпления – кражби и грабежи. Непълнолетното момче не учи и за него се грижат семействата на родителите му.

Налице са и данни, че Д. И. се води на отчет в Детска педагогическа стая при РУ-Казанлък. Налагани са му множество мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. В Районен съд – Казанлък има образувани дела по предложения на МКБППМН за настаняване на обвиняемият във Възпитателно училище-интернат.

Определението на Районен съд - Казанлък подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжния съд в Стара Загора в три дневен срок.