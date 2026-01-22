Почина виолончелистът Иван Лалев

На 54-годишна възраст си е отишъл Иван Лалев – изключителен виолончелист, колега и музикант с рядка почтеност, широка култура и тихо, но безпогрешно присъствие, се казва в съобщението на Софийската филхармония.

Припомнят, че пътят му започва рано, на 10-годишна възраст – под ръководството на баща му Христо Лалев, дългогодишен концертмайстор на виолончелите в Софийската филхармония, и продължава през Националното музикално училище „Любомир Пипков", през Съединените щати и престижни университети, до големите сцени на Америка и Европа. Дебютът му в „Карнеги хол", наградите, оркестрите, диригентите, с които работи – всичко това очертава биография на музикант от международна класа.

Но най-важното не е в списъка с постижения. Най-важното е как свиреше – с любов, дисциплина, мисъл и дълбока отговорност към музиката и към хората до себе си, казват от филхармонията.

От 2016 г. Иван Лалев е концертмайстор на виолончелите в Софийската филхармония: „Позиция, която не просто зае, а отстоя с достойнство, постоянство и професионална чест. Като част от квартет „Филхармоника" и като колега, той беше опора – тиха, сигурна, без излишни жестове. Софийската филхармония не губи само музикант, а скъп приятел", казват колегите му.