Експертизи отложиха хазартното дело срещу Божков

Божков няма да участва на изборите, вероятно ще гласува за Румен Радев

Експертизи отложиха т.нар. хазартно дело срещу Васил Божков и още 8 подсъдими.

Причината е, че все още не са готови, стана ясно в Софийския градски съд. Назначените експертизи са технически и веднъж вече са правени. Повтарянето им е, защото на предишно заседание съдът направи отвод на едно от вещите лица заради конфликт на интереси.

Експертът, който е изследвал съдържанието на компютри, лаптопи, телефони, сим карти, дискове и флашки, се оказа брат на адвокат на един от подсъдимите.

Наблюдаващият прокурор по делото Ангел Кънев каза, че са назначени множество технически експертизи по отношение на мобилни телефони, компютри, харддискове и флашки, по отношение на онези устройства, изследвани в досъдебна фаза от вещо лице, отведено по делото. Кънев допълни, че прокуратурата държи на изслушване на вещите лица, тъй като готовите заключения констатират и описват факти и обстоятелства, различаващи се от тези на вещото лице, отведено по досъдебното производство. Става дума за файлове, свързани с две от обвиненията на някои от обвинените лица. Предстои изслушване на вещите лица в рамките на делото, съобщи БТА.

На въпрос дали ще става главен прокурор Кънев отговори „съвсем не".

Пред медиите Васил Божков коментира, че в експертизите няма нищо, че той и защитата му са съгласни да се приеме всичко по тях.

Във връзка със социалните си мрежи Божков каза, че не е подкрепил Румен Радев, а му е пожелал успех. По думите му президентът Радев е единствената алтернатива в момента. На въпрос дали от него е търсена подкрепа от близки до Румен Радев, Васил Божков отговори отрицателно.

Той каза, че няма да участва в изборите и добави, че най-вероятно ще гласува за Радев.