Синът на Бобоков пред магистрати в Пловдив: Искам да завърша училище и да не се връщам в съдебни зали!

19-годишният Божидар признава за марихуаната, но отрича да е била за разпространение

Магистратите под тепетата му забраниха да напуска страната, за да "не се изкушава"

Искрено съжалявам за извършеното от мен деяние и искрено се разкайвам. Искам да си завърша образованието и да не се връщам повече в съдебни зали.

Това заяви пред Апелативния съд в Пловдив синът на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар. 19-годишният тийнейджър отправи молба към магистратите да не уважават протеста на прокуратурата, с който тя настоява той да бъде върнат зад решетките, и настоя да бъде потвърдена гаранцията от 5000 лв., дадена му от Окръжния съд в Смолян.

Бобоков-син беше арестуван на 15 януари в Пампорово. Колата му, която шофирал друг, била спряна за рутинна проверка, но полицаите забелязали на задната седалка пликове със зелена тревиста маса. След направен тест станало ясно, че става въпрос за марихуана. Според обвинението наркотикът бил държан от тийнейджъра с цел разпространение. Самият Божидар Бобоков не отрича, че имал трева, но защитата му е категорична, че тя не е била за продаване. Младежът беше арестуван и месец по-рано, през декември, за хулигански действия по време на големите протести в столицата. Тогава беше освободен с мярка за неотклонение "подписка", а разследването продължава.

"Иззетото от обвиняемия наркотично вещество не е много, но и никак не е малко - 120 грама марихуана", заяви пред съда прокурор Димитър Махмудиев. Съдия Михаела Буюклиева обаче посочи, че всъщност става дума за друго количество - около 384 грама, разделени на две. Първоначално беше обявена по-голямата цифра, но преди заседанието за определяне на мярката на първа инстанция по-малката беше посочена като резултат от експертиза.

Представителят на държавното обвинение заяви, че тъй като скоро Бобоков е бил привлечен към наказателна отговорност за друго деяние и има действаща мярка за неотклонение, би следвало да се въздържа от извършването на още престъпления. "Обвиняемият е направил обратното на това, което изисква законът", посочи прокурорът.

Според адвокатката на Божидар Бобоков Весела Пашалиева липсват каквито и да е доказателства наркотиците да са били за разпространение.

"Действително още при първоначалния етап, а и впоследствие при привличането му като обвиняем и при даването на обяснения, той направи пълни самопризнания за държаното вещество. Каза откъде е взето и какъв е поводът за посещението му в Пампорово", посочи защитничката. По думите ѝ единственото нещо, което сочи към намерение за разпространение, било количеството. "То не е малко, но все пак се касае за марихуана, не за тежък или синтетичен наркотик", каза още Пашалиева. Добави, че дрогата била в една кутия, а не разделена на дози. Нямало и други принадлежности, които да наведат разследващите на тази мисъл. Шофьорът на колата също потвърждавал версията на Бобоков.

Адвокатката контрира прокурора и заяви, че обвинението за хулиганство в София не може да говори за риск от извършване на друго престъпление заради презумпцията за невиновност. "Дали тези действия ще бъдат доказани, е предмет на по-нататъшно разследване", каза Весела Пашалиева. По думите ѝ Божидар Бобоков е ученик и за него се грижи майка му, което отхвърляло възможността да се укрие.

След съвещание съдебният състав заяви, че споделя изводите на магистратите в Смолян, според които гаранцията ще изпълни целите на мерките за неотклонение. Апелативният съд не е съгласен обаче, че в случая се касае за лична консумация. "Но за да не се изкушава, трябва да се наложи и допълнителна процесуална мярка "забрана за напускане пределите на страната", каза съдия Буюклиева.

Определението на Апелативният съд е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.