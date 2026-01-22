Горя стая във фармацевтично предприятие в село Калугерово

Вчера в 19,21 ч. в Оперативния център при РДПБЗН-Пазарджик е получено съобщение за възникнал пожар в стая от сграда на фармацевтично предприятие, информираха от пожарната дирекция.
Предприятието се намира в с. Калугерово.
Огънят е потушен от 2 пожарни автомобила на РДПБЗН-Пазарджик.
При пожара няма загинали и пострадали хора.
В информацията не са посочени причини, довели до неговото възникване, нито размер на щетите.
По неофициална информация фирмата "Гален фарма", която е собственост на фармацевтичното предприятие, е свързана с депутата от ППДБ Ивайло Шотев.