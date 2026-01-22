Горя стая във фармацевтично предприятие в село Калугерово

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вчера в 19,21 ч. в Оперативния център при РДПБЗН-Пазарджик е получено съобщение за възникнал пожар в стая от сграда на фармацевтично предприятие, информираха от пожарната дирекция.

Предприятието се намира в с. Калугерово.

Огънят е потушен от 2 пожарни автомобила на РДПБЗН-Пазарджик.

При пожара няма загинали и пострадали хора.

В информацията не са посочени причини, довели до неговото възникване, нито размер на щетите.

По неофициална информация фирмата "Гален фарма", която е собственост на фармацевтичното предприятие, е свързана с депутата от ППДБ Ивайло Шотев.