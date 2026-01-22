Осъдиха мъж за притежание на електронни цигари без бандерол за 28 хил. евро

Подсъдим се призна за виновен пред Районен съд Дупница в държане на тютюневи изделия – електронни цигари без бандерол, съдържащи никотин на обща стойност 28 871,79 евро. Съдът, под председателството на съдия Светла Пейчева одобри споразумението постигнато между прокуратурата и защитата, и му наложи наказание „лишаване от свобода" за срок от 11 месеца, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 3 години. 21- годишният подсъдим ще плати и разноските по делото за експертизи, в размер на 5321, 33 евро.

Подсъдимият С. Г. се признава за виновен, че на 29.01.2025 г., в частен имот - дворно място с жилищна сграда, е държал електронни цигари, различни от патрони и пълнители, съдържащи течност с никотин, които се употребяват чрез вдишване без горене, с резервоар за течност без възможност за повторно зареждане по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), поставени в потребителски опаковки, без бандерол - 1126 броя електронни устройства за пушене с еднократна употреба в потребителски опаковки, запечатани като куриерски пратки в 8 броя кашони.

Общо иззети 1126 броя електронни устройства за пушене с еднократна употреба в потребителски опаковки с общо 21 665 милилитра течности за електронни цигари, съдържащи никотин на обща стойност 56 300 лева или 28 871,79 евро, с общ дължим акциз в размер на 8 666 лв. или 4 444,10 евро.