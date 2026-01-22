ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Измамни сайтове предлагат адвокатски услуги

Измамни сайтове предлагат адвокатски услуги

Лъжливи сайтове предлагат фалшиви адвокатски услуги, предупреждава Висшият адвокатски съвет в своя позиция. 

Висшият адвокатски съвет е сезиран с множество сигнали за нерегламентирано и без изричното съгласие на адвокати използване на техните имена, професионални данни и адвокатски статус в съдържанието на интернет сайтове, поддържани от трети лица. В редица от случаите посочените адвокатите не са информирани, пише в позицията. 

Според съвета са налице данни за системно използване на лични и професионални данни на адвокати и за подвеждане на потребители чрез представяне на несъществуващи или фиктивни адвокатски консултации.

Част от въпросните сайтове се поддържат от лица или дружества, регистрирани в чужди държави, което затруднява търсенето на отговорност и създава условия за системна злоупотреба с доверието на обществото.

Предоставянето на правна помощ и правни консултации е строго регламентирана дейност, която може да се осъществява от адвокати при спазване на Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката, подчертават от съвета. 

От съвета се обръщат към гражданите да не се доверяват на „правни консултации", предлагани от сайтове, които не са официално свързани с конкретен адвокат и не предоставят проверима информация за реално упражняване на адвокатска дейност.

Висшият адвокатски съвет обръща специално внимание, че единственият меродавен и официален източник на публична информация за действащите адвокати в Република България е Единният адвокатски регистър, поддържан от Висшия адвокатски съвет и достъпен на официалния му адрес.  

