Поледицата прати 80 души в спешното в Русе

Поледица в Русе СНИМКА: Русе Медиа

Близо 80 души с травми и счупвания са преминали до обяд през кабинетите на спешните отделения на Университетските болници "Канев" и "Медика" заради поледицата в Русе. Това съобщиха за БТА от лечебните заведения в крайдунавския град.

Говорителят на УМБАЛ "Канев" Стела Кръстева каза, че от 6:30 до 13:00 часа през хирургичния кабинет са преминали 16 души. Трима от тях са хоспитализирани. През ортопедичния кабинет са преминали 33 души. Девет от тях са настанени за лечение.

От УМБАЛ "Медика" съобщиха, че от 7:30 до 13:00 часа през кабинетите на спешното отделение са преминали 30 души с травми и счупвания.

