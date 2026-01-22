На 21 януари 2026 г. (сряда) от 11:00 ч. в Малкия салон на Двореца на културата в Перник се проведе заключителна пресконференция по проект „Въвеждане на енергоспестяващи мерки на уличното осветление на населените места в Община Перник“, осъществен с финансовата подкрепа на Националния план за възстановяване и устойчивост.

На събитието присъстваха:

Стефан Кръстев – зам.-кмет на Община Перник

Инж. Сашко Илиев – зам.-кмет на Община Перник

Камен Георгиев – изпълнителен директор на компания Новател

Тодор Георгиев – технически директор на Новател

Юрген Клемпан – заместник търговско аташе на немското посолство

Пресконференцията беше открита от Стефан Кръстев, който приветства гостите със следните думи:

„Изключително ключов и знаков проект. Ние перничани знаем, че в Перник именно тук е светнала първата електрическа крушка в България и беше редно да модернизираме своето осветление. Община Перник покрива голяма територия с множество населени места и успяхме да обхванем една немалка част от тях с енергоспестяващите мерки. Редно е да се отбележи, че в рамките на проекта не само бяха подменени 4 082 осветителни тела, но беше и въведена система за интелигентно управление на уличното осветление, за проследяване на консумацията на електроенергия и за подаване на сигнали при повишена консумация, което би било знак за неуредици в системата и незаконно включване.“

След него с поздравителна реч към присъстващите се обърна и Юрген Клемпан:

„Аз мисля, че е много важно, че вие не гледате в миналото, а напротив – се намирате в устремната вълна на развитието. Всеки успешен проект, който финализирате, е много добра реклама за другите общини, за да направят същото, което и вие. Но днес е и добър ден за Германия и германската икономика като цяло. За нас винаги е хубаво да видим и знаем, че въпреки новините за икономически регрес в последните месеци, германските технологии, опит и практики продължават да бъдат конкурентни.“

Модернизацията на съществуващата система за улично осветление на територията на населените места в Община Перник включва:

Подмяна на остарели осветителни тела с висок разход на енергия с нови LED осветители

Изграждане на система за интелигентно управление на осветлението

Обхванатите райони са:

кв. Църква

с. Студена

с. Кралев дол

кв. Калкас

кварталите Могиличе, Ралица, Марина бара, Бела вода и с. Рударци

Камен Георгиев, изпълнителен директор на компания Новател, представи презентация с постигнатите резултати и визуализация на състоянието на осветлението преди и след проекта:

„Един от най-важните аспекти, на който трябва да обърнем внимание, е, че цялата система идва със заводска гаранция от 5 години, което гарантира изключително ниски разходи за поддръжка. Преди проекта разходите за електроенергия бяха около 250 000 евро на година, със загуби в електропреносната мрежа близо 70 000 евро, като те се обосновават на високата консумация на старите осветители. Резултатите след изпълнение на мерките се виждат ясно, като се очаква годишната икономия да е около 170 000 евро. Загубите също намаляват драстично, отново заради консумацията на осветителите. Поддръжката не се отразява тук, тъй като осветителите са в гаранция и при евентуален дефект ще бъдат подменени от производителя.“

Цялостната система за наблюдение и управление на уличното осветление е разработена от компания Новател и е базирана на немския опит. Един от основните модули е географско-информационна система, в която са маркирани всички активи на уличното осветление – ясно е точното разположение на стълбовете и касетите за управление.

„Всяка касета се управлява индивидуално и позволява задаване на различни режими за включване и изключване на осветлението. Ключов момент тук е, че цялата система е базирана изцяло на географското разположение на касетите и се взема предвид слънцето във всеки един момент, което гарантира правилното включване и изключване на осветлението според българските и европейските стандарти.“

Системата включва и модули за постоянно проследяване на консумацията на енергия и проактивно изпращане на аларми при аномалии, като изгорели осветители или неправомерно включване.