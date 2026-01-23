От 1 февруари спира плащането с левове в магазина

Лихвата по вашия кредит не може да е по-висока от тази преди 1 януари 2026 г.

Официалната валута в България вече е еврото. Промяна, която засяга всеки един аспект от живота ни. Заради това "Клуб 100" и Икономическият и социален съвет на Република България дават полезни съвети, които да ви помогнат да се подготвите за промяната.

Докога ще може да се плаща и в двете валути?

Плащането в двете валути е ограничено от 1 до 31 януари 2026 г. През този едномесечен период левът и еврото са в обращение едновременно, като и двете валути са със статут на законно платежно средство. След това, от 1 февруари 2026 г., еврото ще остане единствената валута на страната ни.

В периода на двойното обращение дори при плащане в левове, търговецът е длъжен да връща рестото изцяло в евро. По изключение, когато търговецът няма достатъчна моментна наличност да върне остатъка изцяло в евро, връща остатъка изцяло в левове.

Какви ще бъдат данъчните декларации след въвеждане на еврото?

Съгласно чл. 50 от Закона за въвеждане на еврото паричните стойности в данъчните декларации и декларациите за задължителни осигурителни вноски и другите документи, които се подават за изтекъл данъчен/осигурителен период, се посочват в паричната единица, която е била официална парична единица на Република България в края на данъчния/осигурителния период, за който се подава декларацията или документът. Когато периодът, за който се подава декларацията или документът, приключва в/включва периода на двойно обращение на левове и евро (1–31 януари 2026 г.), паричните стойности в данъчната/осигурителната декларация или в документа се посочват в евро. Паричните стойности в данъчните декларации, които се подават за бъдещ данъчен период, се посочват в паричната единица, която е официална парична единица на Република България в момента на тяхното подаване.

БНБ ще продължи ли да публикува основен лихвен процент (ОЛП) след въвеждане на еврото в Република България?

Българската народна банка преустанови обявяването на основния лихвен процент по чл. 35 от Закона за БНБ от 1 януари 2026 г. В тази връзка например след 1 януари 2026 г. ще отпадне ролята на ОЛП на БНБ като база за определяне на законната лихва в страната в съответствие със съответната директива. След 1 януари 2026 г. за основен лихвен процент на държава членка, чиято валута е еврото, след съответното транспониране в националното законодателство, може да се прилага:

а) лихвеният процент, прилаган от Европейската централна банка в нейните най-скорошни основни операции по рефинансиране; или

б) пределният лихвен процент, получен при тръжни процедури с променлив процент за най-скорошни основни операции по рефинансиране на Европейската централна банка.

Ако лихвеният процент по усвоения от мен кредит от банка е променлив, например формира се като бенчмарк или индекс/индикатор, публикуван от БНБ или НСИ плюс надбавка, ще се промени ли този лихвен процент от 1 януари 2026 г.?

В случай че към 1 януари 2026 г. имате променлив лихвен процент и поради въвеждане на еврото се преустанови изчисляването на бенчмарка/индекса/индикатора, новият лихвен процент, приложим по вашия кредит, не може да е по-висок от размера на лихвения процент преди 1 януари 2026 г.

Необходимо ли е клиентите да закрият левовите си сметки и да открият нови еврови сметки след датата на въвеждане на еврото?

Не е необходимо клиентите да закриват съществуващите си левови сметки и да откриват еврови сметки след датата на въвеждане на еврото. Всички левови сметки в банки ще бъдат автоматично и безплатно превалутирани от левове в евро по официалния фиксиран валутен курс.

Ще се промени ли международният банков номер (IBAN) по левовите сметки след 1 януари 2026 г.?

Не, международният банков номер по левовите сметки (IBAN) на клиентите ще остане същият.