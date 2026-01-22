На комисия: създава се единна информационна система за регистрация на тротинетки

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата" да създаде и поддържа регистър на индивидуалните електрически превозни средства и техните собственици, приеха депутатите по време на транспортната комисия. Промените са в Закона за движението по пътищата, а вносители са Андрей Рунчев от ГЕРБ-СДС и Кирил Добрев от БСП-ОЛ.

"Ще работим, за да се създаде единен регистър на всички тротинетки, така, че когато се осъществява контрол да се знае всяка тротинетка дали и къде е регистрирана, кой е собственикът ù, а ако се случи инцидент или се използва неправомерно - да може да се търси отговорност", обясни Рунчев преди време.

В законопроекта е заложено Министерският съвет да приеме съответната наредба в срок до три месеца от влизането в сила на промените. Беше разписано и собствениците на индивидуални електрически превозни средства да ги регистрират до 1 юли 2026 г., но тъй като при поредните промени в закона от юли месец се прие така или иначе тротинетките да не могат да се карат без да са регистрирани, затова предложената промяна отпадна. Освен това водачите им трябва да имат и валидна застраховка „Гражданска отговорност".

С предложените изменения се създава и изрична правна възможност за монтиране на устройства за контрол на правилата за движение и видеонаблюдение върху светофарните уредби. "Липсата на ясно законово основание досега е водела до разнопосочни тълкувания и различна практика в отделните общини. Новият текст цели да внесе яснота и да гарантира еднакво прилагане на закона", обясниха вносителите.