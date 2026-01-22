На първо четене: Деца под 14 години ще ползват атракциони само с пълнолетен придружител

Деца под 14 години ще могат да ползват атракционни услуги единствено в присъствието на пълнолетен придружител.

Тези промени в законопроекта за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност бяха гласувани на първо четене от депутатите в транспортната комисия. Вносители са от Министерския съвет. Промените са в следствие на серията от инциденти и дори смъртни случаи, които се случиха по морето това лято.

Законопроектът обхваща три основни категории атракционни услуги — увеселителни, въздушни и водни. Сред тях попадат влакчета, въртележки, виенски колела, тандемни полети, парашутни скокове, парасейлинг, джетове, теглене на надуваеми съоръжения и други.

Проектът предвижда задължителна регистрация на доставчиците в публичен електронен регистър към Министерството на туризма. Всяко съоръжение, оборудване и екипировка ще трябва да има собствен паспорт, в който да се вписват извършените прегледи, ремонти и модификации. Въвежда се и задължителна застраховка „Злополука" за потребителите и трети лица, както и изискване за план за безопасна експлоатация, редовни обучения и инструктажи на персонала.

Новите правила включват ежедневен технически контрол на съоръженията, оборудването и екипировката, както и задължението за осигуряване на инструкции за ползване на достъпно място. Законът въвежда и конкретни правила за поведението на ползвателите, включително забрана за използване на съоръжения от лица в нетрезво състояние или под въздействието на наркотични вещества.

Контролът по прилагането ще се осъществява от акредитирани органи за проверка и от компетентните държавни и местни органи - Комисията за защита на потребителите, Изпълнителна агенция „Морска администрация", Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация" и кметовете на общини. Законът предвижда санкции при нарушения, включително глоби и временно спиране на дейността при установен риск за живота и здравето на хората. При повтаряне на нарушения се допуска удвояване на финансовите санкции, съгласно административно-наказателните разпоредби.