Радев напуска президентството утре, след като КС се произнесе, Йотова заема поста му

На 23 януари, петък, от 16.00 часа държавният глава Румен Радев ще излезе от президентската институция след направеното от него в понеделник обръщение към българския народ, в което обяви, че подава оставката си от поста. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

Румен Радев ще бъде изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова, която след произнасянето на Конституционния съд ще заеме поста на държавен глава.

По-рано днес държавният глава написа във фейсбук профила си: "Готови сме, можем и ще успеем!". Същата фраза Радев изрече в новогодишното си обръщение и на 19 януари, когато заяви, че подава оставка като президент.

"През 2025 г. гражданите на България заявиха непримирима воля за промяна. Направиха го, водени от убеждението, че българите заслужават достоен живот, справедливост, прозрачни институции и политици, които чуват гласа на народа. Нека съхраним тази воля и да я претворим в дела!", посочи още той.

Конституционният съд ще заседава по делото за оставката на президента Румен Радев в петък. Докладчик по делото е председателят на съда Павлина Панова.