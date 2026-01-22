Денков: Присъединяването към Борда за мира е поредното пришпорено стратегическо решение

"Това е поредното пришпорено стратегическо решение на българските власти „на тъмно", без задълбочен и прозрачен процес на обсъждане". Това написа във фейсбук профила си заместник-председателят на "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков относно присъединяването на България към Борда за мира.

"В последните си дни правителството на Борисов и Пеевски, което гражданите свалиха с масови протести, се опитва да спъне европейския път на България", пише Денков.

"Премиерът в оставка Росен Желязков и унгарският му колега Виктор Орбан, който се опитва да разруши ЕС отвътре, са единствените лидери на държави в Евросъюза, официално заявили присъединяване към Борда за мира под патронажа на президента Тръмп", пише още Денков.

"Разпространеният проект на Устав на Борда за мира включва елементи, които излизат извън параметрите на Резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН, с която се изразява подкрепа за мирния план на президента на САЩ. Има и основателни опасения, че присъединяването към него в настоящия му вид може да се окаже несъвместимо с учредителните договори на ЕС", пише още в публикацията.

"Вместо да се нарежда до „троянския кон" Унгария, България трябва да участва в изработването на обща позиция на ЕС за предложената Харта на мира и в същото време да поддържа конструктивен и предвидим диалог със САЩ като наш стратегически партньор", завършва публикацията си Денков.