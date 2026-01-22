Асен Василев за присъединяването към Съвета за мир на Тръмп: С този ход правителството на Желязков отслаби България и Европа

Нелегитимно е правителство, което е в оставка да предприема такива големи външнополитически ходове, заяви Василев

Нагаждаческото поведение "да седнем и на двата стола" отложи влизането ни в Шенген и еврозоната с 15 г., каза още той

Единственият начин да имаме сигурна, богата България, е да сме заедно с европейските си партньори. Но това изисква далновидност, гръбнак и себеуважение, което явно ГЕРБ и г-н Борисов не притежават, категоричен бе лидерът на "Промяната"

"Продължаваме промяната" винаги е отстоявала позицията, че България трябва да бъде силна в единна Европа. Днес българското правителство предприе ход, с който отслаби България и Европа. Натика ни в кьошето, до най-бедната държава в Европейския съюз- Унгария.

Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев за присъединяването на България към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп.

"Ако за Бойко Борисов това означава да сме в сърцето на Европа, явно сериозно се е объркал. Когато България, е натикана в кьошето до Унгария, това означава, че сме прекъснали диалога с нашите европейски партньори. Това ще направи много по-трудно за българския бизнес да може да работи на най-големия си пазар в ЕС. Ще направи много по-трудно за България да се включи и да отстоява общоевропейската позиция, която може да ни даде сила в световен мащаб. Тази позиция е взета от едно правителство в оставка, което е нелегитимно да предприема такива големи външнополитически ходове", категоричен бе Василев.

Според него причината да не ни приемат 15 години в Шенген и еврозоната е "точно такова нагаждаческо поведение: да седнем и на двата стола и накрая да паднем на земята" и "да се кланяме на по-силния и да се подмажем на всички".

"Няма как да ни уважават, ако ние сами не уважаваме себе си, ако нямаме ясни позиции и не ги отстояваме", допълни лидерът на ПП.

Затова политиката на снишаване, на "казване на едно, а правене на друго", на опити да "угодиш на всички", трябва да спре, а България да заеме ясна позиция, която да бъде, че сме част от Европа и "определяме решенията, които Европа ще вземе" и заедно с европейските партньори да бъде взето най-доброто решение, защото това е "единственият начин да имаме сигурна, богата България, в която всички граждани да имат ясно бъдеще и да са достойни граждани на света", заяви Василев.

Според него "би било добре" такова важно решение да бъде поне обществено обсъдено, а не да бъде взето "скришом, на подпис" и да не е обявено на сайта на Министерския съвет, а да бъде след това "хвърлено" в Народното събрание за последваща ратификация, след като решението е взето.

Василев бе категоричен, че решението на правителството България да се присъедини към Борда за мир на Тръмп, осъществено от премиера в оставка Росен Желязков, "поставя България в ъгъла на ЕС, до Унгария".

"Видяхме това поведение на Унгария докъде я доведе. Орбан, който се правеше на най-великия геостратег, опитваше да играе с всички, докара Унгария до просешка тояга и в момента те са по-бедни и от нас. Това е резултатът от политиката на двата стола, снишаването и опитите да се угоди на всички", заяви той.

"Когато България трябва да се занимава със сериозен казус, какъвто е казусът с Газа, в Гренландия, първо трябва да бъде формирана българска позиция. След това тя трябва да бъде обсъдена, отстоявана, в опит да се убедят всичките ни европейски партньори, че нашата позиция е правилна, и ние да чуем техните позиции. Да се намери обща позиция. Това ще даде сила на българската позиция. Опитите ние сами да играем срещу съюза, в който сме избрали да бъдем, означава само едно: да сме натикани в ъгъла на този съюз и никой да не обръща внимание на това, което имаме да кажем", каза още Василев.

И допълни, че е "много по-силно", ако българската позиция е добре формулирана, обмислена и защитаваща българския интерес, стане и европейска, както стана с позицията ни за Македония.

"В момента позицията на ЕС защитава българския интерес много по-добре, отколкото ние сами, в изолация, можехме да го защитим. Но това изисква далновидност, гръбнак и себеуважение, което явно ГЕРБ и г-н Борисов не притежават. Това, което те направиха, е да ни поставят между най-бедната държава в ЕС и Беларус, наредиха ни до всички други бивши републики на Съветския съюз. Явно ГЕРБ вече е "Граждани за евразийско развитие на България", а не за европейско развитие", отсече лидерът на "Промяната".Очаквайте подробности!