Полицаите, хванали грабителите на инкасото: Видяхме ги от надлез, гонихме ги 10 минути

След като получихме информация за грабежа, разбрахме, че има два маршрута, по които грабителите може да са се оттеглили. Разпределихме екипи по тях, а от надлез видяхме двама бягащи мъже. Насочихме всички екипи натам и след 10 минути преследване ги заловихме. Това разказаха пред "24 часа" полицаите, задържали двамата грабители на инкасото в Ихтиман.

Сигналът при тях дошъл от охранител, който успял да се отвърже. Казал, че мъжете ги обрали с пистолет и автомат, а след това взели и служебните им оръжия. Посочил и посоката, в която поели. "Преценихме, че има 2 посоки и насочихме екипи натам“, разказа шефът на РУ - Ихтиман главен инспектор Филип Благоев.

След като колеги ги видяха, заградихме мястото и започнахме да стесняваме кръга. Разпоредихме им да спрат, но те продължиха, затова преследването продължи, обясни старши инспектор Петър Георгиев, който е началник група "Криминална полиция" към РУ - Ихтиман.

Стефан Зашев заловил единия грабител. "Когато бяхме на 15 метра и видя, че го настигаме, седна на земята и вдигна ръце. Другият обаче продължи да тича, прескочи дигата на реката и там други колеги го хванаха", обясни той. Гонката продължила около 10 минути. Добави, че в момента на задържането мъжът бил без оръжие. Пистолетите и автомата били открити в последствие. И те, както и парите, били изхвърлени по време на бягството. Саковете с банкнотите също са открити.