В Монтана издигнаха призив: Стани пазител на вота

Арт инсталация с фигура на розовото прасе е разположена на площад „Алеко Константинов" в Монтана, където предизвиква интереса на минувачи и граждани. Целта е повече граждани да се включат в движението "За честни избори".

Присъствието на образа от протестите е част от национална обиколка, свързана с инициативи за защита на изборния процес и насърчаване на гражданското участие. Чрез нея организаторите целят да привлекат доброволци, които да се включат в наблюдението и контрола по време на изборите.

По време на престоя си в Монтана инициативата представя различни възможности за участие – от присъствие в изборните секции и наблюдение на броенето, до документиране на нередности и наблюдение на районите около секциите. Акцентът е поставен върху активната роля на гражданите и необходимостта от прозрачност при упражняването на вота. Монтана често е град, в който по време на избори няма чужди наблюдатели и резултатите от гласуването не се показват своевременно по телевизиите, коментират местните.

От град на град скулптурата напомня за обществената енергия, излязла по площадите през последните години, и за това, че защитата на демократичния избор остава отговорност на цялото общество.

Информация за обиколката и инициативите се публикува в социалните мрежи под името „Турнето на прасето".