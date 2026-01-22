Още в неделя, на 18 януари, в разговори с представители на делегациите в Давос Тихомир Каменов излезе с предложение за решаване на спора за Гренландия, който в момента създава огромно напрежение между съюзниците.

Бизнесменът Каменов е единственият български представител на форума в Швейцария, извън официалната българска делегация, познава се лично с президента Тръмп и има влияние в тези международни среди, съобщава "Епицентър".

Каменов предложи да се организира референдум за самоопределението на Гренландия като Америка обяви, че при присъединяване към САЩ, в резултат на правото на самоопределение, всички местни жители ще получат по 1 млн. долара.

Днес стана ясно, че президентът Тръмп е възприел точно тази позиция в своите планове и е възложил подготовката на министъра на финансите Скот Бесент, защото преговорите с датското правителство засега не вървят.

Припомняме, че два дни преди началото на войната в Украйна, в деня, в който Русия призна независимостта на двете източни украински провинции, Каменов прогнозира пред Епицентър. бг, че в Украйна може да има само „корейско решение“, т.е. разделяне на източната от западната част. Това днес изглежда като единственият път към мира.

Очаквайте подробности.